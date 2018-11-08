Три тысячи уральцев из-за долгов по капремонту стали невыездными

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-08T14:37:23+03:00

За не оплату многие лишаются дорогих иномарок, а кто-то даже телефонов

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У трех тысяча уральцев оказались под угрозой заграничные отпуска и командировки. Люди накопили огромные долги по взносам за капитальный ремонт и теперь стали невыездными.

Всего же судебным приставам предстоит разобраться с семью тысячами должников. Чтобы вразумить неплательщиков, сотрудникам УФССП приходится арестовывать их имущество.

В Первоуральске, например, у должника был арестован телевизор, трое неплательщиков в Сухом Логу лишились смартфонов, а житель Екатернбурга за долги по взносам попрощался с аудиоаппаратурой и бытовой техникой.

- В отношении 2,5 тысяч должников применен запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей. У большинства должников арестованы счета в банках и кредитных организациях, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте УФССП по Свердловской области при помощи онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также через портал Госуслуг.