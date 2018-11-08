Три тысячи уральцев из-за долгов по капремонту стали невыездными
У трех тысяча уральцев оказались под угрозой заграничные отпуска и командировки. Люди накопили огромные долги по взносам за капитальный ремонт и теперь стали невыездными.
Всего же судебным приставам предстоит разобраться с семью тысячами должников. Чтобы вразумить неплательщиков, сотрудникам УФССП приходится арестовывать их имущество.
В Первоуральске, например, у должника был арестован телевизор, трое неплательщиков в Сухом Логу лишились смартфонов, а житель Екатернбурга за долги по взносам попрощался с аудиоаппаратурой и бытовой техникой.
- В отношении 2,5 тысяч должников применен запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей. У большинства должников арестованы счета в банках и кредитных организациях, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте УФССП по Свердловской области при помощи онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также через портал Госуслуг.