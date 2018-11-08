2018-11-08T14:39:12+03:00
Общество

На екатеринбургский кинофестиваль приедет создатель сериала «Масяня»

Олег Куваев поделится с уральцами секретами, как снять успешный проект в одиночку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фестиваль пройдет с 1 по 5 декабряФестиваль пройдет с 1 по 5 декабря
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В уральскую столицу может приехать создатель знаменитого сериала «Масяня». Олег Куваев должен стать одним из приглашенных гостей фестиваля «Кинопроба», который пройдет с 1 по 5 декабря.

- Свое участие в фестивале уже подтвердили режиссеры Кшиштов Занусси и Кодзи Ямамура, снявший «Легенда № 17» Михаил Местецкий и автор «Левиафана» Андрей Звягинцев. По правилам фестиваля, каждый гость делится чем-то со зрителями. Он может устроить спецпоказ, провести мастер-класс или творческую встречу со зрителями, - рассказали организаторы.

Олег Куваев планирует рассказать публике, как без чьей-либо помощи создать яркий и успешный проект. Ведь «Масяню» он сделал в одиночку: озвучка, графика, сценарии и монтаж эпизодов комедийного сериала - все на нем.

Впервые неблещущую умом и красотой рисованную девушку зрители увидели в 2001 году. В 2006-м Олег Куваев переехал в Израиль, и «Масяня» исчезла их эфиров.

В 2013 году автор возобновил работу над сериалом, начав краудфандинговую кампанию.

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