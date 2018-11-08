2018-11-08T10:32:56+03:00
Общество

Прокуратура проверит законность плана снести в Екатеринбурге жилой дом ради филармонии

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Люди третий месяц ради спасения дома обивают пороги всевозможных инстанцийЛюди третий месяц ради спасения дома обивают пороги всевозможных инстанцийФото: Олег Галимов
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Прокуратура начала еще одну проверку по делу о планируемом сносе жилой пятиэтажки на Карла Маркса, 40. Дом хотят сравнять с землей, чтобы на его месте построить новый концертный зал.

Вчера надзорный орган прислал жильцам ответ на их запрос о законности проведения общественных слушаний. Здесь нарушений специалисты не нашли.

На этот раз прокуратура будет изучать документы по проведению торгов и заключению договоров на обследование технического состояния пятиэтажки и соответствия ее требованиям пожарной безопасности.

- Исследуются вопросы, связанные с целевым, правомерным и эффективным расходованием филармонией денежных средств в рамках договоров на обследование жилого дома № 40 по улице Карла Либкнехта, соответствия принятых филармонией финансовых обязательств требованием законодательства о закупках и об автономных учреждениях, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

О том, что они в скором времени могут лишиться квартир, жильцам дома стало известно в начале осени. Правда узнали они об этом не от чиновников, а от журналистов.

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