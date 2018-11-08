2018-11-08T10:02:21+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге директор вагона-ресторана обналичила банковскую карту пассажира

О списании денег мужчина узнал из sms-оповещения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женщине грозит штраф, трудотерапия или тюремный срок до двух летЖенщине грозит штраф, трудотерапия или тюремный срок до двух летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские транспортные полицейские вычислили транзитную воровку. На станции Екатеринбурга пассажир поезда «Нижневартовск-Пенза» заявил о краже денег с банковской карты. В sms банк его уведомил о выдачи 40 тысяч рублей, хотя наличные мужчина в тот день не снимал.

Под подозрение попали официанты и директор вагона-ресторана, так как пассажир недавно рассчитывался по безналу за обед. Однако женщины свою причастность опровергали.

- Запрошенная детализация банковского счета показала, что наличные сняты в банкомате на третьем этаже железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Оставалось изучить видеоинформацию и установить, кто именно снимал наличные во время стоянки поезда. - Несмотря на попытку спрятать лицо под капюшоном, в подозреваемой была узнана директор вагона-ресторана, где пассажир забыл карту, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Когда состав следовал в обратном направлении через Екатеринбург, подозреваемую в краже задержали. На женщину завели уголовное дело, ей грозит штраф, трудотерапия или тюремный срок до двух лет.

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