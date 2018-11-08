Екатеринбуржец может сесть на три года за то, что выбросил из окна таксу соседа
В уральской столице будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений.
Инцидент произошел в доме на улице Чердынская. В тот день мужчина был сильно пьян и не закрыл свою квартиру. Через несколько минут в приоткрытую дверь прошмыгнула любопытная соседская такса по кличе «Чип».
Разозлившись на непрошенного гостя, мужчина схватит животное и выбросил с балкона пятого этажа.
- После этого обвиняемый не предпринял никаких мер, направленных на оказание помощи животному. Согласно заключению ветеринарного врача, собаке породы такса по кличке «Чип» причинены повреждения в виде множественных переломов со смещением. Данные повреждения расцениваются как увечье, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На живодера завели уголовное дело, мужчине грозит до трех лет колонии.