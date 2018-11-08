2018-11-08T09:29:15+03:00
Общество

Екатеринбуржец может сесть на три года за то, что выбросил из окна таксу соседа

Собака получила многочисленные переломы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свою вину мужчина не признаетСвою вину мужчина не признаетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в доме на улице Чердынская. В тот день мужчина был сильно пьян и не закрыл свою квартиру. Через несколько минут в приоткрытую дверь прошмыгнула любопытная соседская такса по кличе «Чип».

Разозлившись на непрошенного гостя, мужчина схватит животное и выбросил с балкона пятого этажа.

- После этого обвиняемый не предпринял никаких мер, направленных на оказание помощи животному. Согласно заключению ветеринарного врача, собаке породы такса по кличке «Чип» причинены повреждения в виде множественных переломов со смещением. Данные повреждения расцениваются как увечье, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На живодера завели уголовное дело, мужчине грозит до трех лет колонии.

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