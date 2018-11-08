Полиция Екатеринбурга ищет водителя, который сбил пешехода на «зебре» и скрылся
В Екатеринбурге полицейские разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе мужчину. Авария произошла 4 ноября на перекрестке улиц Металлургов и Лоцмановых.
- Водитель «Toyota Corolla», двигаясь по Металлургов со стороны Первоуральска в сторону Викулова, допустил наезд на 24-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
После наезда автомобилист поспешил скрыться. Пострадавший получил множественные ушибы, но смог самостоятельно добраться до больницы.
Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефону: 8-908-632-43-67. Конфиденциальность гарантируется.