2018-11-08T07:24:54+03:00
Происшествия

Полиция Екатеринбурга ищет водителя, который сбил пешехода на «зебре» и скрылся

К счастью, пострадавший смог самостоятельно дойти до больницы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге полицейские разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе мужчину. Авария произошла 4 ноября на перекрестке улиц Металлургов и Лоцмановых.

- Водитель «Toyota Corolla», двигаясь по Металлургов со стороны Первоуральска в сторону Викулова, допустил наезд на 24-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

После наезда автомобилист поспешил скрыться. Пострадавший получил множественные ушибы, но смог самостоятельно добраться до больницы.

Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефону: 8-908-632-43-67. Конфиденциальность гарантируется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зимой из аэропорта «Кольцово» можно будет улететь в Барнаул и Томск
Прокуратура проверит законность плана снести в Екатеринбурге жилой дом ради филармонии
В Екатеринбурге директор вагона-ресторана обналичила банковскую карту пассажира
Екатеринбуржец может сесть на три года за то, что выбросил из окна таксу соседа
«Почта России» выпустит открытки с самым дорогим изумрудом, найденным на уральском прииске
В Екатеринбурге ищут 10-летнего школьника, пропавшего во время прогулки
Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь
Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет
Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора