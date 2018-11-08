Полиция Екатеринбурга ищет водителя, который сбил пешехода на «зебре» и скрылся

СЕГОДНЯ 07:24 2018-11-08T07:24:54+03:00

К счастью, пострадавший смог самостоятельно дойти до больницы

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В Екатеринбурге полицейские разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе мужчину. Авария произошла 4 ноября на перекрестке улиц Металлургов и Лоцмановых.

- Водитель «Toyota Corolla», двигаясь по Металлургов со стороны Первоуральска в сторону Викулова, допустил наезд на 24-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

После наезда автомобилист поспешил скрыться. Пострадавший получил множественные ушибы, но смог самостоятельно добраться до больницы.

Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефону: 8-908-632-43-67. Конфиденциальность гарантируется.