Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь
17 ноября до Екатеринбурга доберется огонь Универсиады-2019. Она пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Но прежде чем она начнется, символический факел ее огня пронесут по 30 городам России. Ради этого будут перекрыты дороги на центральных улицах.
– На главной городской магистрали 17 ноября с 11:30 до 13:30 будет перекрыто движение всех видов транспорта от улицы Хохрякова до улицы Мира, – сообщили в администрации Екатеринбурга. – Кроме того, согласно Постановлению Администрации города Екатеринбурга, во время проведения эстафеты, а также за три часа до и в течение часа после нее будет прекращена розничная продажа алкогольной продукции.