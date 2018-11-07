Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-07T17:30:29+03:00

Кроме того будет перекрыт для движения участок проспекта Ленина от Хохрякова до Мира

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17 ноября до Екатеринбурга доберется огонь Универсиады-2019. Она пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Но прежде чем она начнется, символический факел ее огня пронесут по 30 городам России. Ради этого будут перекрыты дороги на центральных улицах.

– На главной городской магистрали 17 ноября с 11:30 до 13:30 будет перекрыто движение всех видов транспорта от улицы Хохрякова до улицы Мира, – сообщили в администрации Екатеринбурга. – Кроме того, согласно Постановлению Администрации города Екатеринбурга, во время проведения эстафеты, а также за три часа до и в течение часа после нее будет прекращена розничная продажа алкогольной продукции.