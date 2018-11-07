2018-11-07T17:30:29+03:00
Общество

Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь

Кроме того будет перекрыт для движения участок проспекта Ленина от Хохрякова до Мира
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Фото: администрация ЕкатеринбургаУниверсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Фото: администрация Екатеринбурга
Изменить размер текста:

17 ноября до Екатеринбурга доберется огонь Универсиады-2019. Она пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Но прежде чем она начнется, символический факел ее огня пронесут по 30 городам России. Ради этого будут перекрыты дороги на центральных улицах.

– На главной городской магистрали 17 ноября с 11:30 до 13:30 будет перекрыто движение всех видов транспорта от улицы Хохрякова до улицы Мира, – сообщили в администрации Екатеринбурга. – Кроме того, согласно Постановлению Администрации города Екатеринбурга, во время проведения эстафеты, а также за три часа до и в течение часа после нее будет прекращена розничная продажа алкогольной продукции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет
Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора
В «Кольцово» из Китая прилетел пассажир с багажом из 95 килограммов макарон
Появилось видео пожара на заводе «Вектор» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел пожар на заводе "Вектор"
Таможенники поймали китайца, который пытался провезти в Екатеринбург 4 чемодана макарон
В Екатеринбурге замначальника МВД претендует на пост председателя Счетной палаты
На Урале инспекторы проверили 26 тысяч пассажирских автобусов: есть проблемы
Боец Иван Штырков в новом ролике о Шарташском лесопарке научил гопников любить спорт
Воспитание патриотизма: ветераны свердловского МВД вручили молодым уральцам паспорта
Свердловская прокуратура проверит расходование бюджета в Департаменте Ольги Глацких
Когда работодатель может самостоятельно снизить зарплату?
В Екатеринбурге вспыльчивый таксист заплатит за два разбитых iPhone пассажирки
Не работает светофор: в Пионерском районе Екатеринбурге образовалась гигантская пробка
В Екатеринбурге оштрафован магазин, в котором звучали иностранные песни
Житель Ревды за пьяную езду получил восемь месяцев колонии
Люди лишились жилья: в Березовском сгорел четырехквартирный дом
Квартирный вопрос: Мошенники из Екатеринбурга обманули россиян на 12 миллионов рублей
В Екатеринбурге трое подростков украли сиреневую «девятку»
В Екатеринбурге к 2022 году снесут все киоски
В Серове уволили декоратора, который сумел сделать для спектакля сундук без клея и шурупов
Из уральской столицы за три дня вывезли 1600 тонн снега