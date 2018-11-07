Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет

СЕГОДНЯ 17:18 2018-11-07T17:19:22+03:00

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В Каменске-Уральском на скамье подсудимых оказался 35-летний местный житель, который убил своего бывшего одноклассника во время пьянки. Преступление он совершил 30 января 2017 года.

- Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым, с которым он учился в одной школе, прибыл в гаражный бокс, расположенный вблизи улицы Красногорская в Каменске-Уральском, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - На почве возникшего конфликта злоумышленник, вооружившись металлическим прутом, причинил своему знакомому несколько ударов по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Через некоторое время подсудимый сокрыл тело убитого мужчины в заброшенном здании, недалеко от места убийства.

Тело было найдено в апреле этого года. Тогда же следователи и вычислили убийцу, посмотрев по телефону, кому последнему звонил убитый. Злоумышленника приговорили к восьми годам колонии строгого режима.