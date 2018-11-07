2018-11-07T15:43:59+03:00
Общество

На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей

За махинации женщина получила пять лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге вынесли приговор местной 56-летней жительнице, которая несколько лет обманывала знакомых и жила на их деньги. С 2002 по 2015 годы Назия Тренина просила знакомых дать ей взаймы под 72% годовых. Для уверенности в возврате денег Тренина собственноручно писала потерпевшим расписки.

- Обвиняемая в целях конспирации периодически выплачивала потерпевшим часть процентов за пользование их средствами, тем самым усыпляя бдительность. Общий ущерб, причиненный Трениной, составил порядка 27 миллионов рублей. В конце концов потерявшие терпение заимодавцы обратились в полицию, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Всего от махинаций женщины пострадал 21 человек. Больше всех досталось близкой подруге подсудимой - женщины были знакомы более 20 лет. Тренина неоднократно занимала у приятельницы деньги, но всякий раз возвращала, поэтому и в этот раз подруга ничего не заподозрила. В общей сложности женщина заняла обвиняемой 9,1 миллиона рублей.

Суд приговорил Назию Тренину к пяти годам колонии общего режима.

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