Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-07T15:27:29+03:00

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На Среднем Урале продолжается спор между екатеринбургской «Спецавтобазой» и тюменским «Рифеем». Борьба компаний разгорелсь после того, как «Спецавтобаза» выиграла торги на вывоз отходов в Восточной зоне региона, в то время как «Рифей» даже не допустили до участия во втором туре тендера.

Позже тюменцы все же получили право вывозить мусор с Севера, но не оставляли надежду заполучить и Восток. Начались суды.

«Рифей» требовал анулировать все контракты «Спецавтобазы» и разобраться, законно ли были проведены конкурсы. Служители Фемиды удовлетворили требования частично. Екатеринбургской компании позволили продолжать работать по уже имеющимся договорам, а вот заключать новые - на время разбирательств запретили.

Горожане опасаются мусорного колапса. Ведь 1 января наступает последний день, когда «Спецавтобаза» обязана приступить к работе в качестве регионального оператора по сбору и вывозу бытовых отходов.

Следующее заседание назначено на 26 ноября.