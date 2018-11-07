В «Кольцово» из Китая прилетел пассажир с багажом из 95 килограммов макарон

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-07T14:56:46+03:00

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Таможенники аэропорта «Кольцово» оформили 95 килограммов макарон из Китая. Съедобный багаж был утрамбован в четыре чемодана и занял четыре грузовых места. Лапшу с собой в уральскую столицу привез житель китайского Харбина.

Гость из Поднебесной объяснил, что везет огромный запас еды не для продажи, а для себя и друзей, так как в России таких продуктов нет.

- Общий вес багажа составил 145 килограммов. Но по правилам, через таможенную границу ЕАЭС без пошлины можно перемещать не больше 50 килограммов для личного пользования. Вес сверх нормы облагается пошлиной - 4 евро за килограмм. Поэтому на 95 килограммов макарон мужчина заполнил декларацию и заплатил почти 29 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин также рассказал, что для китайцев характерно привозить с собой привычную еду. Кроме макарон туристы часто везут пряности, соусы и даже морепродукты.