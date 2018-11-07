Появилось видео пожара на заводе «Вектор» в Екатеринбурге
По предварительной информации, эвакуировать сотрудников завода не пришлось. Фото: «Комсомольская правда»
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Днем в Екатеринбурге загорелся завод радиоэлектроники «Вектор». Тушить его приехало 17 пожарных машин и 48 сотрудников МЧС.
- Площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В огне никто не пострадал.
Позже появилось видео, снятое очевидцами. На нем видно, что черный дым поднимается от крыши здания. По предварительной версии у завода загорелась кровля. Примерно через 30 минут после возгорания, огонь погасили.
В Екатеринбурге горит завод «Вектор».Видео: «Комсомольская правда»Данил СВЕЧКОВ