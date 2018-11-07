Таможенники поймали китайца, который пытался провезти в Екатеринбург 4 чемодана макарон

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-07T14:56:09+03:00

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Чего только не видели таможенники аэропорта "Кольцово": и четырех кенгуру, и 210 туфель на правую ногу... Но 4 огромных чемодана, плотно набитые макаронами, были в их практике впервые.

Через границу макароны провез житель Харбина. Для китайца такая лапша - привычная еда. Хочешь - готовь на суровом Урале "Чау мейн", хочешь - "Суп по-сычуаньски", как будто и не уезжал из родной страны. Словом, беспроигрышный вариант. Только вот гастрономический соблазн оказался дороговатым - стоимость пошлины оказалась выше цены продуктов!

- Вес всего багажа пассажира составил 145 килограммов, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - По правилам, через таможенную границу ЕАЭС без пошлины можно перемещать не больше пятидесяти килограммов для личного пользования. Вес сверх нормы облагается пошлиной – 4 евро за килограмм. Поэтому на 95 килограммов макарон мужчина заполнил декларацию и заплатил почти 29 тысяч рублей.

И это при том, что сами макароны стоили около 25 000 рублей! Кстати, по словам таможенников, жители Китая часто привозят с собой национальную еду: пряности, соусы и даже морепродукты вакумной упаковке.