В Екатеринбурге экс-силовик претендует на пост председателя Счетной палаты

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-07T13:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению обсудили назначение на должность председателя Счетной палаты города. Глава Гордумы Игорь Володин предложил кандидатуру Андрея Парунина.

До этого Парунин занимал пост заместителя начальника управления ФКУ «Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России». Бывший силовик окончил высшую школу МВД России по специальности «Юриспруденция».

- Члены комиссии решили включить вопрос «О назначении на должность председателя Счетной палаты города Екатеринбурга» в проект повестки очередного заседания Гордумы. Решение депутаты будут принимать 13 ноября, - рассказали в пресс-службе Гордумы.

Докладчиком выступит заместитель председателя комиссии Анастасия Немец.