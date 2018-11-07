На Урале инспекторы проверили 26 тысяч пассажирских автобусов: есть проблемы

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-07T12:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские автоинспекторы продолжают рейды по пассажирскому транспорту. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют контролю междугородних рейсов. С начала года они уже проверили 26 тысяч автобусов и маршруток. Результаты неутешительные.

К административной ответственности привлечены 1384 водителя. 13 автобусов вышли на маршрут с неисправными тормозами, у 28 барахлило рулевое управление.

Накануне такой рейд прошел на трассе Пермь-Екатеринбург. За первый час были проверены 22 автобуса. Трое водителей привлечены к административной ответственности за то, что пассажиры непристегнуты ремнями безопасности.

- При ДТП пассажиры получают травмы чаще всего именно из-за того, что не использовали ремни и не держались за поручни, - отметили в УГИБДД Свердловской области. - Грубых нарушений ПДД, фактов не использования тахографов, нарушений режима труда и отдыха водителями в ходе рейда не выявлено.

С начала года в области по вине водителей пассажирского транспорта произошло 82 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 115 получили различные травмы.