Боец Иван Штырков в новом ролике о Шарташском лесопарке научил гопников любить спорт

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-07T12:14:14+03:00

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Директор Шарташского лесопарка презентовал про него новый социальный ролик. Первое видео с участием лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина призывало не мусорить в парке. Второй проект рассказывает о пользе занятий спортом на свежем воздухе, а его главным героем стал боец ММА Иван Штырков.

По сюжету, трое ребят в спортивных трико и толстовках собираются на лавочке устроить застолье с пивом и семечками, но вдруг замечают атлета. По внешнему виду спортсмен принимает парней за своих и предлагает продолжить тренировку вместе. Отказать друзья побоялись и, оставив алкоголь, отправились бегать и отжиматься.

- Шарташский лесной парк - это уникальное место в черте Екатеринбурга. Помимо отдыха и разнообразного досуга, это также превосходное место для занятий физкультурой и спортом. Практические круглый год здесь можно проводить велосипедные и пешие прогулки, заниматься скандинавской ходьбой и бегом, зимой лыжными прогулками и катанием на санках, - говорит директор Артур Зиганшин.

Иван Штырков разобрался с пацанами на Шарташе.Лесопарк - превосходное место для занятий физкультурой и спортом

В будущем Шарташский лесопарк планирую сделать современным, семейным местом отдыха с развитой инфраструктурой. Здесь появятся спортивные и детские площадки, велодорожки, пункты проката инвентаря, кафе, а также приведут в порядок и «Тропу здоровья».