2018-11-07T11:54:56+03:00
Общество

Воспитание патриотизма: ветераны свердловского МВД вручили молодым уральцам паспорта

Грант на акцию «Я – гражданин России» выделен по поручению президента
Лев Истомин
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Фото: предоставлено Валерием ГорелыхФото: предоставлено Валерием Горелых
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Ветераны органов внутренних дел Свердловской области вручили 895 паспортов юным уральцам. Документы подросткам вручали в рамках патриотической акции «Я – гражданин России!», на которую был получен президентский грант.

- Не секрет, что получение первого «взрослого» документа – это всегда большое и волнующее событие в жизни молодых людей, оно знаменует начало нового этапа развития и побуждает задуматься о выборе места в жизни. Именно поэтому, столь значимое мероприятие должно проводиться в торжественной обстановке, в помещении, оформленном, в том числе, государственными символами, под звуки гимна и сопровождаться поздравлениями официальных лиц: представителей органов местной власти, полиции, педагогов, родителей, - говорит пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Кроме торжественного вручения паспортов, в рамках проекта в целях профилактики преступности, наркомании и алкоголизма, формирования у молодежи потребности в соблюдении закона и доверия к правоохранительной системе, членами первичных ветеранских организаций проведено 168 профилактических лекций в образовательных учреждениях и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних Свердловской области.

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