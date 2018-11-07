2018-11-07T10:13:43+03:00
Общество

Когда работодатель может самостоятельно снизить зарплату?

Разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга
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Сотрудник должен выполнять свою работу в соответствии с закономСотрудник должен выполнять свою работу в соответствии с закономФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга разъяснили читателям «Комсомолки», в каких ситуациях работодатель имеет право самостоятельно снизить зарплату своим сотрудникам.

Без согласия работника заработная плата может быть снижена, если:

1. Работник не выполнил нормы труда (ст.155 ТК РФ). Например, не выполнил задания.

2. Работник не исполняет трудовые обязанности (ст.21, ч.3 ст.68, ст.155 ТК РФ).

Если работа не выполнена по вине работника (например, в случае нарушения правил внутреннего трудового распорядка) оплата производится в соответствии с объемом выполненной работы.

По вине работодателя (непредставление работы, обусловленной трудовым договором) - в размере не ниже среднего заработка, рассчитанного пропорционально фактически отработанному времени.

По не зависящим от работника и работодателя причинам (например, стихийное бедствие) - не менее 2/3 тарифной ставки, должностного оклада, пропорционально от отработанного времени.

3. На предприятии простой (ст.157 ТК РФ).

По вине работника период простоя не оплачивается, по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты.

4. Продукция изготовлена с браком (ст.156 ТК РФ).

Если вины работника нет, оплата производится наравне с годной продукцией. Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от годности продукции. Полный брак по вине работника, а также работа по его исправлению, не оплачивается.

Необходимо помнить, что с иском о невыплате или неполной выплате заработной платы работник имеет право обратиться в суд в течение 1 года со дня установленного срока выплаты зарплаты (ст. 392 ТК РФ).

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