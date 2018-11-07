В Екатеринбурге вспыльчивый таксист заплатит за два разбитых iPhone пассажирки

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-07T09:47:21+03:00

Женщина пыталась снять на телефон дерзкого водителя, но мужчина не хотел попасть в объектив видеокамеры

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Для жительницы Екатеринбурга Юлии обычная поездка в такси закончилась травмами, порчей имущества и несколькими походами в суд.

Во время маршрута между женщиной и мужчиной возник конфликт. Словесная перепалка в какой-то момент переросла в потасовку. Юлия решила снять на телефон водителя-драчуна, но таксист выхватил iPhone 6, бросил его на асфальт и растоптал. В этот момент пассажирка достала iPhone 4, но его постигла та же участь. После этого мужчина сел в машину и уехал.

Юлия обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей отказали, так как по закону таксист совершил административное нарушение. За что суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Тогда пассажирка подала второй иск, где требовала возместить 36,5 тысяч рублей ущерба и взыскать 50 тысяч компенсации морального вреда. Служители Фемиды посчитали справедливым выплатить женщине только стоимость телефонов.

- Не согласившись с решением, водитель такси подал апелляцию в Свердловский областной суд. Однако факт причинения ущерба установлен судом первой инстанции на основании доказательств, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Судебная коллегия оставила решение без изменений.