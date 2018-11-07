Не работает светофор: в Пионерском районе Екатеринбурге образовалась гигантская пробка

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-07T09:03:37+03:00

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Уральская и Советская сегодня с раннего утра огромная пробка. Только если в первые часы она обуславливалась спешащими на работу, то потом затор возник из-за сломавшегося светофора.

Скорость автомобилистов упала до 3-5 километров в час. Из-за того, что движение никак не регулировалось - на дороге начался хаос. Машины объезжали друг друга как попало. Но сложнее всех пришлось пассажирам трамваев - вагоны встали.

Больше всего в данной ситуации горожан возмутила нерасторопность инспекторов ГИБДД. Буквально в 20 метрах отт злополучного перекрестка дежурил наряд.

Сейчас движение нормализовано.