2018-11-07T09:03:37+03:00
Общество

Не работает светофор: в Пионерском районе Екатеринбурге образовалась гигантская пробка

Автомобили и автобусы еле едут, а трамваи - встали
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Уральская и Советская сегодня с раннего утра огромная пробка. Только если в первые часы она обуславливалась спешащими на работу, то потом затор возник из-за сломавшегося светофора.

Скорость автомобилистов упала до 3-5 километров в час. Из-за того, что движение никак не регулировалось - на дороге начался хаос. Машины объезжали друг друга как попало. Но сложнее всех пришлось пассажирам трамваев - вагоны встали.

Больше всего в данной ситуации горожан возмутила нерасторопность инспекторов ГИБДД. Буквально в 20 метрах отт злополучного перекрестка дежурил наряд.

Сейчас движение нормализовано.

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