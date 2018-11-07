В Екатеринбурге оштрафован магазин, в котором звучали иностранные песни

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-07T08:37:34+03:00

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В Екатеринбурге магазин заплатит 60 тысяч рублей за то, что крутил в торговом зале американские песни. «Любимый продуктовый» просто хотел создать для покупателей комфортную обстановку, а в итоге стал фигурантом судебного разбирательства.

Иск на магазин подало Российское авторское общество. В корпорации пояснили, что «Любимый продуктовый» ставил без разрешения три композиции - «Leap of faith», «Dusk till Dawn» и «Rockabye».

- Произведения были идентифицированы в результате расшифровки аудиовидеозаписи, осуществленной специалистом, имеющим необходимое музыкальное образование. Произведения не исключены из репертуара РАО, поэтому для их использования магазину следовало заключить лицензионный договор с авторским обществом, - говорится в материалах суда.

Поскольку таких документов магазином оформлено не было, а авторское вознаграждение не выплачивалось, то песни использованы незаконно.