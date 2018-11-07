В Екатеринбурге оштрафован магазин, в котором звучали иностранные песни
В Екатеринбурге магазин заплатит 60 тысяч рублей за то, что крутил в торговом зале американские песни. «Любимый продуктовый» просто хотел создать для покупателей комфортную обстановку, а в итоге стал фигурантом судебного разбирательства.
Иск на магазин подало Российское авторское общество. В корпорации пояснили, что «Любимый продуктовый» ставил без разрешения три композиции - «Leap of faith», «Dusk till Dawn» и «Rockabye».
- Произведения были идентифицированы в результате расшифровки аудиовидеозаписи, осуществленной специалистом, имеющим необходимое музыкальное образование. Произведения не исключены из репертуара РАО, поэтому для их использования магазину следовало заключить лицензионный договор с авторским обществом, - говорится в материалах суда.
Поскольку таких документов магазином оформлено не было, а авторское вознаграждение не выплачивалось, то песни использованы незаконно.