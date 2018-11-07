Житель Ревды за пьяную езду получил восемь месяцев колонии

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-07T07:59:33+03:00

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В Ревде отправили за решетку 32-летнего местного жителя, регулярно практикующего езду в пьяном виде. Lada Валентина Кимнацкого инспекторы остановили для проверки документов. Однако когда водительская дверь распахнулась, полицейских обдал стойкий запах перегара.

При этом оказалось, что мужчина уже был судим за езду под шофе. В 2015 году суд назначил ему 230 часов обязательных работ и на 2,5 года лишил прав.

- Согласно акту освидетельствования, у Кимнацкого было зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,874 мг/л, которое водитель не оспаривал, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил Валентина Кимнацкого к 8 месяцам колонии-поселения и запретил садиться за руль 2 года 10 месяцев.