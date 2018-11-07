2018-11-07T07:43:25+03:00
Происшествия

Люди лишились жилья: в Березовском сгорел четырехквартирный дом

К счастью, всех погорельцев смогли приютить родственники
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Березовском минувшей ночью произошел пожар в деревянном четырехквартирном доме. Около 00:30 одна из жительниц почувствовала запах гари, вышла посмотреть, в чем дело, и с ужасом обнаружила, что горит соседская квартира.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Женщина быстро вернулась в дом, схватила своего маленького ребенка и бросилась на улицу, попутно вызывая пожарных.

К моменту приезда огнеборцев, пламя охватило уже 100 квадратных метров. Из горящего здания спасатели эвакуировали четырех человек. Двоих вывели по лестнице, еще двоих пришлось выносить на руках - пострадавшие сильно надышались угарным газом.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Пожар был потушен в течение 45 минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Эвакуированные люди находятся у родственников. Администрацией Березовского решается вопрос о выделении жилья из маневренного фонда для жильцов дома. Причина пожара устанавливается

В результате ЧП погибла хозяйка квартиры, в которой произошел пожар.

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