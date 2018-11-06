Квартирный вопрос: Мошенники из Екатеринбурга обманули россиян на 12 миллионов рублей

6 Нояб. 17:01 2018-11-06T17:01:35+03:00

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Полиция Екатеринбурга расследует дело о крупном мошенничестве, связанном с арендой квартир. В поле зрения силовиков находится группа мошенников, члены которой обманным путем выманили у жителей нескольких регионов страны более 12 миллионов рублей.

Об этом во время общения с журналистами рассказал руководитель отделения по борьбе с мошенничеством полиции Екатеринбурга Игорь Каргаполов. По его словам, мошенники для обмана граждан использовали интернет и сотовые сети.

По данным пресс-службы городской полиции, в расследовании фигурируют более полусотни эпизодов, основанных на заявлениях пострадавших. Сыщики полагают, что общая сумма может превышать названную, потому что часть обманутых граждан просто не стала обращаться за помощью в правоохранительные органы.