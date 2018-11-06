2018-11-06T16:53:47+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге трое подростков украли сиреневую «девятку»

Полицейские задержали их по «горячим следам»
Олег Галимов
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Ранее они не имели проблем с законом. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуРанее они не имели проблем с законом. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские за считанные минуты раскрыли угон «девятки» в одном из дворов на улице Июльской. По информации городского УМВД, 23 октября трое парней решили украсть, как им показалось, заброшенный ВАЗ сиреневого цвета. Отмечается, что двоим воришкам всего 17 лет, а еще одному уже исполнилось 18.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Решив, что автомобиль брошен, злоумышленники решили использовать его в качестве так называемого «донора», - пояснили в городской полиции. - Они подцепили его к своей машине и отбуксировали в соседний двор для дальнейшего разбора. Однако через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские. Стражи порядка объяснили удивленной троице, что хозяйка похищенного авто имела несколько иные планы на свою собственность и делиться ей с незнакомыми парнями вовсе не собиралась.

В отношении горе угонщиков возбудили уголовное дело по статье «Кража». Учитывая то, что задержанные ранее не судимы, а также признали свою вину и вернули похищенное, их, скорее всего, будет ждать не самое суровое наказание.

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