2018-11-06T14:39:09+03:00
Недвижимость

Из уральской столицы за три дня вывезли 1600 тонн снега

Параллельно с этим коммунальщики рассыпали 80 тонн реагента
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Наибольший объем работ был выполнен ночью с 5 на 6 ноябряНаибольший объем работ был выполнен ночью с 5 на 6 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока екатеринбуржцы радовались длинным выходным, городским коммунальщикам было некогда присесть. За три праздничных дня специалисты районных ДЭУ вывезли из уральской столицы 1630 тонн снега, параллельно рассыпав на дороги и тротуары 80 тонн реагента и 40 тонн щебня.

- Наибольший объем был выполнен ночью с 5 на 6 ноября. Очисткой города занимались 160 уборочных машин и более 100 рабочих. К утру вторника было вывезено на полигоны 217 тонн снега, а на проезжие части и тротуары рассыпано 50 тонн ПГМ и 22 тонны мелкой щебенки, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сегодня уборка продолжается. Согласно заданию обеспечивать снеговывозку будут 16 погрузчиков, более 50 самосвалов и 9 грейдеров, формирующих снежные валы.

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