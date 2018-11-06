Из уральской столицы за три дня вывезли 1600 тонн снега
Пока екатеринбуржцы радовались длинным выходным, городским коммунальщикам было некогда присесть. За три праздничных дня специалисты районных ДЭУ вывезли из уральской столицы 1630 тонн снега, параллельно рассыпав на дороги и тротуары 80 тонн реагента и 40 тонн щебня.
- Наибольший объем был выполнен ночью с 5 на 6 ноября. Очисткой города занимались 160 уборочных машин и более 100 рабочих. К утру вторника было вывезено на полигоны 217 тонн снега, а на проезжие части и тротуары рассыпано 50 тонн ПГМ и 22 тонны мелкой щебенки, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Сегодня уборка продолжается. Согласно заданию обеспечивать снеговывозку будут 16 погрузчиков, более 50 самосвалов и 9 грейдеров, формирующих снежные валы.