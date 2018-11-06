Екатеринбургского «очкарика» пригласили работать на телевидении

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-06T14:14:50+03:00

Сейчас он обдумывает работу на «4 канале»

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Владислава Рябухина, известного в Екатеринбурге как «очкарика», пригласили работать на телевидении. Об этом он рассказал после заседания в областном суде.

- Сейчас я обдумываю предложение «4 канала», - заявил Рябухин. - Меня хотят задействовать на съемках «Утреннего экспресса».

Сегодня областной суд Свердловской области поставил точку в деле Влада, которого обвиняли в избиении мажора Саргиса Арутюняна. В итоге высшая инстанция оставила в силе приговор районного суда - 300 часов обязательных работ и 400 тысяч штрафа в пользу пострадавшего.

Напомним, что «Комсомолка» вела прямую трансляцию из зала суда.