Екатеринбургского «очкарика» пригласили работать на телевидении
Сейчас он обдумывает работу на «4 канале»
Областной суд оставил без изменений решение первой инстанцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владислава Рябухина, известного в Екатеринбурге как «очкарика», пригласили работать на телевидении. Об этом он рассказал после заседания в областном суде.
- Сейчас я обдумываю предложение «4 канала», - заявил Рябухин. - Меня хотят задействовать на съемках «Утреннего экспресса».
Сегодня областной суд Свердловской области поставил точку в деле Влада, которого обвиняли в избиении мажора Саргиса Арутюняна. В итоге высшая инстанция оставила в силе приговор районного суда - 300 часов обязательных работ и 400 тысяч штрафа в пользу пострадавшего.
Напомним, что «Комсомолка» вела прямую трансляцию из зала суда.