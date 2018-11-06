На Урале стартовал Всероссийский турнир «Динамо» по боевому самбо

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-06T16:24:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области стартовал Всероссийский трехдневный турнир Общества «Динамо» по самбо и боевому самбо. Соревнования проходят во Дворце спорта в Верхней Пышме. За звания сильнейших поборются 247 спортсменов из 27 регионов России. Среди них - 26 мастеров спорта международного класса и 12 заслуженных мастеров спорта, 123 мастера спорта.Об этом общественность и СМИ проинформировал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Сегодня в спортобщество «Динамо» входят все без исключения правоохранительные структуры нашей страны: МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СК, органы прокуратуры, ФСИН и другие.

Поприветствовать динамовских самбистов пришли врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин, врио председателя регионального Общества «Динамо» полковник полиции Алексей Таврунов, Министр по физической культуре и спорту среднего Урала Леонид Рапопорт, президент федерации самбо Свердловской области Виктор Ашихин и другие почетные гости.

Фото: Валерий Горелых

За несколько часов упорных боев определились первые победители. В весовой категории до 90 килограммов среди мужчин лучшим стал Евгений Максимов из Московской области. В весовой категории среди женщин до 72 килограммов золото завоевала Регина Арцыбашева из Республики Удмуртия.

В весовой категории до 68 килограммов среди мужчин на первой ступеньке пьедестала оказался свердловчанин Владимир Балыков. Среди женщин с весом до 60 килограммов победила Ольга Митина из Московской области.

Среди мужчин с весом до 52 килограммов сильнейшим стал свердловчанин Алексей Клюкин. В весовой категории до 48 килограммов среди женщин лучшей признана Ольга Титова из Свердловской области.

Что касается боевого самбо, то в весе до 57 килограммов первое место заслуженно получил спортсмен Саратовской области Адам Юсупов, в весовой категории до 74 килограммов - представитель Вологодской области Рустам Талдиев. В весе до 100 килограммов победу одержал москвич Дмитрий Жуков.

Победителям вручили медали и кубки.