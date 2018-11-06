Екатеринбург попал в топ-5 самых интересных мест для туристов

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-06T14:08:25+03:00

Фестиваль проводится в уральской столице каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала в ноябре пройдут концерты и фестивали

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Екатеринбург оказался в списке пяти самых интересных мест России для путешествий в ноябре. Такие данные приводит аналитическое агентство «ТурСтат».

Специалисты проанализировали направления событийного туризма, которые будут популярны у путешественников. Топ-5 мест для ноябрьских путешествий составили Санкт-Петербург, Великий Устюг, Екатеринбург, Великий Новгород и Подмосковье.

Рейтинг был составлен по результатам анализа уникальности и популярности туристических событий. Таким мероприятием в столице Урала будет фольклорный фестиваль «Дмитриев день», который пройдет с 9 по 11 ноября на нескольких площадках Екатеринбурга.

Участие в мероприятии примут этнографические, фольклорные ансамбли и исполнители, этнокультурные объединения, мастера народных художественных промыслов и ремесел.

В топе-5 событий этого месяца также оказались Театральный фестиваль Достоевского в Великом Новгороде (5 - 11 ноября), фестиваль «Гармоника - душа России» в городе Руза Московской области (11 ноября), Санкт-Петербургский культурный форум (15 - 17 ноября) и предновогодний праздник «День рождения Деда Мороза», который традиционно организуют в Великом Устюге (18 ноября).