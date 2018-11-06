«Весь вид портит»: жители Лесного требуют снять с жилого дома плакат с Ольгой Глацких

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-06T14:09:56+03:00

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Еще вчера жители Лесного гордились землячеством с Ольгой Глацких, а сегодня уже не хотят иметь с директором Департамента молодежной политики ничего общего.

Накануне чиновница встречалась с подростками Кировгарада, где заявила, что государство им ничего не должно и вообще не просило их рожать. Социальные сети тут же взорвались миллионами осуждающих комментариев, а население Лесного просит убрать с жилого дома на Ленина, 63, огромный плакат с Ольгой Глацких.

Баннер с портретом бывшей гимнастки украшал тарец с 2004 года, когда Глацких стала чемпионкой Олимпийских игр в Греции.

- Пускай идет убирать свой плакат, весь вид портит! - возмущаются горожане.

- Где извинения? Одни оправдания, что она имела ввиду совсем не то, что сказала.

- Может пойти тренером по гимнастике, тогда будет хоть какая-то заинтересованность в детях, которых все нарожали.

На данный момент по решению губернатора в отношении Ольги Глацких начата проверка. На это время чиновница будет отстранена от должности.