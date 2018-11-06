Свердловские полицейские за ноябрьские праздники поймали 250 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-06T14:10:44+03:00

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В дни ноябрьских праздников свердловские полицейские устроили охоту на пьяных водителей. За три дня рейдов правоохранители задержали 249 автомобилистов под шофе.

- Из них 59 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 44 - управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года, - рассказали в областной ГИБДД.

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности - лишены прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафованы. Водители, попавшиеся во второй раз, понесут уже уголовное наказание.