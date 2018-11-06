На Урале для борьбы с браконьерами купят гоночный дрон за пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-06T14:17:25+03:00

Беспилотники на электрических батареях в зимнее время не пригодны Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области теперь с браконьерами будут бороться не только люди, но роботы. Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира ищет подрядчика, который разработает для них уникальный беспилотник.

- Уже существующие беспилотные летательные аппараты нам не подходят, поскольку работают на электрических батареях и в зимнее время не пригодны для использования. Необходим беспилотник вертолетного типа с двигателем внутреннего сгорания, который сможет зависать в нужной точке и фиксировать зверей, людей или транспорт в любое время года. Это позволит более эффективно проводить как контрольно-надзорные мероприятия, так и учет зверей, - говорит директор департамента Александр Кузнецов.

Дрон должен подниматься на высоту до 1,5 километров, развивать скорость до 120 километров в час, находиться в полете не менее трех часов и работать в авоматическом и в ручном режиме. На ноу-хау департамент готов потраить пять миллионов рублей.

В будущем квадрокоптер станет основой для беспилотного авиационного комплекса с видеофиксацией в тепловом и видимом диапазонах и наземного центра управления.

Оптический зум изображения должен позволять идентифицировать вид крупного животного или лицо человека с высоты не менее 400 метров. Закупка оборудования запланирована на начало 2019 года.