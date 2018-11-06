Вкладчики «Уралтрансбанка» начали получать страховые выплаты

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-06T14:20:29+03:00

Уралтрансбанк разработал план по выходу из финансового кризиса, но так его и не выполнил Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С сегодняшего дня начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам «Уралтрансбанка». Офисы кредитного учреждения прекратили свою работу 25 октября после того, как Центробанк России отозвал у него лицензию.

Филиалы «Уралтрансбанка» распологались по всей стране, но большая часть была сосредоточена в городах Свердловской области. По данным «Агентства по страхованию вкладов», в регионе за выплатой страхового возмещения могут обратиться порядка 29,6 тысяч человек на сумму около 6,9 миллиарда рублей.

- В общей сложности выплаты пройдут в шести субъектах страны. На сумму около 7,25 миллиарда рублей могут обратиться порядка 32,7 тысячи вкладчиков, в том числе около 2,2 тысячи, имеющих счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 240,8 миллиона рублей, - говорится в сообщении «Агентства по страхованию вкладов».

Получить свои деньги люди смогут через Сбербанк, который стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения.