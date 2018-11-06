2018-11-06T14:21:24+03:00
Общество

В Нижних Сергах вынесли приговор водителю, который на «КамАЗе» сбил велосипедистку и скрылся

На ближайший год мужчине придется искать себе новую работу - его лишили прав
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД МО МВД России «Нижнесергинский»Фото: ГИБДД МО МВД России «Нижнесергинский»
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В Нижних Сергах вынесли приговор местному 58-летнему водителю грузовика. Мужчина на пешеходном переходе сбил велосипедистку и даже не остановился, чтобы помочь женщине.

К счастью, пострадавшая получила нетяжелые травмы и сама обратилась в больницу, а затем и в полицию.

Подозреваемого задержали в этот же день в Атиге, но водитель категорически отрицал свою вину. Отпираться мужчина перестал только после того, как увидел запись с видеокамеры магазина возле злополучного пешеходного перехода.

- Кроме того, запрошенная документация с предприятия Атига, откуда водитель осуществлял вывоз отходов на свалку, подтвердила, что именно в это время подозреваемый на «КамАЗе» вывозил мусор, - рассказали в ГИБДД МО МВД России «Нижнесергинский».

Мужчину привлекли к административной ответственности и на год лишили водительских прав.

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