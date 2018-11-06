Свердловские спасатели из-за снега и гололедицы продлили штормовое предупреждение
Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение еще на сутки. По прогнозу синоптиков, сегодня в регионе сохранится налипание мокрого снега на провода и гололедица на дорогах. В связи с этим возможно нарушение энергоснабжения и увеличение количества ДТП.
- Автовладельцам необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходам - передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе проезжей части. Рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия, - напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Кроме того, спасатели рекомендуют внимательно и аккуратно пользоваться электроприборами, а в случае возникновения ЧС, незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России - 101 или по единому телефону вызова экстренных служб - 112.