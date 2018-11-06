Свердловские спасатели из-за снега и гололедицы продлили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-06T08:05:48+03:00

Уральцам напоминают не только о необходимости соблюдения ПДД, но и аккуратном использовании электроприборов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с погодными условиями возможно нарушение энергоснабжения и увеличение числа ДТП

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Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение еще на сутки. По прогнозу синоптиков, сегодня в регионе сохранится налипание мокрого снега на провода и гололедица на дорогах. В связи с этим возможно нарушение энергоснабжения и увеличение количества ДТП.

- Автовладельцам необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходам - передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе проезжей части. Рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия, - напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Кроме того, спасатели рекомендуют внимательно и аккуратно пользоваться электроприборами, а в случае возникновения ЧС, незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России - 101 или по единому телефону вызова экстренных служб - 112.