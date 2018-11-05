На Сибирском тракте водитель сбил дорожного рабочего
Пешеход скончался на месте
Фото: служба спасения СОВА
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Сегодня около 19:35 на Сибирском тракте произошло смертельное ДТП. Водитель Ford Focus сбил дорожного рабочего.
- Водитель, двигаясь по Тюменскому тракту в сторону Екатеринбурга, сбил пешехода, который находился за дорожным ограждением,- рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - В результате ДТП пешеход скончался на месте.
Рабочий находился за ограждением в жилете со световозвращаюзщими элементами и каске. Водитель, тем не менее, уверяет, что не заметил его. На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители ГАИ Екатеринбурга.