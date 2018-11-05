2018-11-05T18:39:07+03:00
Происшествия

Свердловские полицейские подвели итоги профилактической операции «МАК-2018»

Ее проводили по всей территории Среднего Урала
Елена БЛАГИНИНА
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Полицейские подвели итоги операции "МАК-2018", которую проводили на Среднем Урале. Главной целью профилактической операции было пресечение незаконного оборота растительных наркотиков, а также выявление и уничтожение запрещенных посевов.

- В мероприятии приняли участие 84 оперативно-поисковые группы, этой работой ежесуточно занимались 242 представителя МВД, - рассказал Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

На 3 километре автодороги деревня Кордюково – деревня Карпунино Новолялинского района в автомобиле ВАЗ-2108 нашли более 1200 граммов маковой соломы. В Богдановиче стражи порядка нашли в авто мужчину почти 900 граммов каннабиса. А в небольшом селе Курьи полицейские обнаружили у местного жителя почти кило марихуаны.

- По всем выявленным фактам незаконного оборота наркотиков следственными органами ОВД возбуждены уголовные дела по статье 228 УК Российской Федерации, - подчеркнул полковник Горелых. -Всего за период проведения операции «МАК-2018» органам внутренних дел Свердловской области удалось изъять у наркодиллеров свыше 15 килограммов криминального и смертельного товара. В дальнейшем работа по изобличению производителей и торговцев опасным зельем будет продолжена полицией в рамках повседневной деятельности.

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