В Нижнем Тагиле поймали педофила-рецидивиста

5 Нояб. 18:32 2018-11-05T18:33:23+03:00

Он подозревается в насильственных действиях над 5-летней девочкой

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В Нижнем Тагиле задержали преступника, которого разыскивали почти полгода. Мужчину, которого подозревали в насильственных ействиях в отношении пятилетней малышки, искали с июля 2018 года.

60-летнего Владимира Устюжанина обнаружили при выполнении целого комплекса мероприятий. Найти преступника удалось не сразу - мужчину вычислили и задержали только 4 ноября.

Сейчас ему грозит реальный срок лишения свободы, тем более, что у следствия есть основания полагать, что преступление, совершенное с 5-летней девочкой - не первое в криминальной биографии педофила.