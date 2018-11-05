2018-11-05T18:33:23+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле поймали педофила-рецидивиста

Он подозревается в насильственных действиях над 5-летней девочкой
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: https://vk.com/@inc_ntФото: https://vk.com/@inc_nt
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В Нижнем Тагиле задержали преступника, которого разыскивали почти полгода. Мужчину, которого подозревали в насильственных ействиях в отношении пятилетней малышки, искали с июля 2018 года.

60-летнего Владимира Устюжанина обнаружили при выполнении целого комплекса мероприятий. Найти преступника удалось не сразу - мужчину вычислили и задержали только 4 ноября.

Сейчас ему грозит реальный срок лишения свободы, тем более, что у следствия есть основания полагать, что преступление, совершенное с 5-летней девочкой - не первое в криминальной биографии педофила.

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