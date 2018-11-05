Екатеринбургская митрополия получила награду на православном фесивале

5 Нояб. 17:39 2018-11-05T17:39:10+03:00

Фестиваль "Вера и слово" проходил уже в восьмой раз

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В подмосковном пансионате «Клязьма» во время церемонии официального закрытия VIII Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» наградили победителей в различных номинациях.

- Специальным призом председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отмечена Екатеринбургская митрополия «за успехи в информационном освещении 100-летия мученической кончины царственных страстотерпцев», - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Представителям уральской делегации вручили подарок, в составе которого была статуэтка, выполненная в виде апостола Павла.

- Огромное спасибо за вашу бесценную «лепту» в информационную кампанию, посвященную 100-летию подвига Царской семьи, - поблагодарила коллег Анжела Тамбова, руководитель епархиальной пресс-службы. - Это наша общая награда.