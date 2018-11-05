На конкурсе «Факел» в Екатеринбурге поют лучше, чем в группе «Фабрика»

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-05T17:05:24+03:00

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В выходные в ККТ «Космос» начался отборочный этап VIII корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Конкурс продлится с 4 по 10 ноября. На нем выступит 20 творческих делегаций из дочерних обществ энергетического гиганта: из Ныдыма, Сургута, Югорска, Томска, Чайковского и Екатеринбурга.

Участники споют, станцуют, сыграют на музыкальных инструментах и покажут акробатические трюки. Победители отборочного тура выступят в финале фестиваля, который пройдет в следующем году в Сочи. Там им предстоит соперничество с победителями отбора «Факела» по южной зоне – тур завершился несколько недель назад в Казани.

Фото: ПАО «Газпром»

Прошлых лауреатов конкурса организаторы фестиваля возили в Китай, Италию, Германию. Дважды победители выступали в Кремле. Они появлялись на главной сцене страны на юбилеях "Газпрома", посвященных 20-летию и 25-летию компании. Среди лауреатов фестиваля есть обладатели государственной премии "Душа России". Победители также выступали в составе "Сопрано Турецкого".

- Расскажу одну из забавных историй конкурса, - вспоминает Роман Сахартов, заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром". - Это был первый фестиваль. Выступил наш коллектив из Сургута, девушки акапельно исполнили песню Пугачевой «И дождей грибных серебряные нити». После на сцену вышли приглашенные звезды - группа "Фабрика". Бари Алибасов повернулся и сказал: "Как же вы нос утерли этой "Фабрике". Настолько наши конкурсантки были лучше!

Фото: ПАО «Газпром»

Отличившиеся в уральском туре «Факела» участники и коллективы получат награды не только от компании «Газпром», но и от министерства культуры Свердловской области и именитых членов жюри.