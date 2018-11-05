2018-11-05T17:05:24+03:00
Экономика

На конкурсе «Факел» в Екатеринбурге поют лучше, чем в группе «Фабрика»

В уральской столице проходит отборочный тур VIII корпоративного конкурса крупнейшей энергетической компании мира
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Фото: ПАО «Газпром»Фото: ПАО «Газпром»
Изменить размер текста:

В выходные в ККТ «Космос» начался отборочный этап VIII корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Конкурс продлится с 4 по 10 ноября. На нем выступит 20 творческих делегаций из дочерних обществ энергетического гиганта: из Ныдыма, Сургута, Югорска, Томска, Чайковского и Екатеринбурга.

Участники споют, станцуют, сыграют на музыкальных инструментах и покажут акробатические трюки. Победители отборочного тура выступят в финале фестиваля, который пройдет в следующем году в Сочи. Там им предстоит соперничество с победителями отбора «Факела» по южной зоне – тур завершился несколько недель назад в Казани.

Фото: ПАО «Газпром»

Фото: ПАО «Газпром»

Прошлых лауреатов конкурса организаторы фестиваля возили в Китай, Италию, Германию. Дважды победители выступали в Кремле. Они появлялись на главной сцене страны на юбилеях "Газпрома", посвященных 20-летию и 25-летию компании. Среди лауреатов фестиваля есть обладатели государственной премии "Душа России". Победители также выступали в составе "Сопрано Турецкого".

- Расскажу одну из забавных историй конкурса, - вспоминает Роман Сахартов, заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром". - Это был первый фестиваль. Выступил наш коллектив из Сургута, девушки акапельно исполнили песню Пугачевой «И дождей грибных серебряные нити». После на сцену вышли приглашенные звезды - группа "Фабрика". Бари Алибасов повернулся и сказал: "Как же вы нос утерли этой "Фабрике". Настолько наши конкурсантки были лучше!

Фото: ПАО «Газпром»

Фото: ПАО «Газпром»

Отличившиеся в уральском туре «Факела» участники и коллективы получат награды не только от компании «Газпром», но и от министерства культуры Свердловской области и именитых членов жюри.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сибирском тракте водитель сбил дорожного рабочего
Свердловские полицейские подвели итоги профилактической операции «МАК-2018»
В Нижнем Тагиле поймали педофила-рецидивиста
Екатеринбургская митрополия получила награду на православном фесивале
В железнодорожные войска ЦВО Свердловской области поступили новые самоходные понтоны
В Екатеринбурге пьяный мужчина угнал пассажирскую "ГАЗель" и разбил ее
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
На Урале мужчина помог полиции задержать преступников
В Нижнем Тагиле группа школьников осквернила памятник пограничникам
На Урал идут первые морозы
В Екатеринбурге ищут крушителя игровых автоматов
На Урале молодого рецидивиста отправили под суд за пьяное побоище в кафе
Боец UFC переезжает в Екатеринбург, чтобы готовить к поединкам молодежь
На экраны выходит сериал про лихие 90-е, снятый в Нижнем Тагиле
В Железнодорожном районе Екатеринбурга после праздников отключат свет
Евгений Ройзман открыл в Екатеринбурге личную приемную
Екатеринбуржец взял бронзу молодежного первенства Европы по дзюдо
В Екатеринбурге возле элитной гимназии накрыли бар, торговавший фунфыриками
У Свердловского правительства появится светящаяся елка за 390 тысяч рублей
Мэрия Екатеринбурга ликвидирует свалки Орджоникидзевского района за два миллиона рублей
В Екатеринбурге пенсионер спалил дом, затопив печь
«Автомобилист» впервые в истории обыграл дома «Сочи», одержав 24-ю победу в матчах КХЛ
Мэрия Екатеринбурга исключит сбои во время записи детей в первые классы за 1,5 миллиона рублей
Юных екатеринбуржцев приняли в ряды Российского движения школьников и Юнармии
В Екатеринбурге ликвидировали стихийную парковку перед гимназией
В Екатеринбурге ТСЖ провело собрание с жильцами, которых в тот момент даже не было в стране
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей