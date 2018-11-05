В железнодорожные войска ЦВО Свердловской области поступили новые самоходные понтоны

5 Нояб. 17:03 2018-11-05T17:03:14+03:00

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В Свердловскую область поступили около 10 новейших самоходных понтонов. Их отправили на Урал по гособоронзаказу.

- Новая техника повысит возможности военных железнодорожников по наведению наплавных железнодорожных мостов, - рассказывают в ЦВО. - Понтоны обеспечивают транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 метра. Новые самоходные толкачи оснащены современными, мощными и экономичными дизельными двигателями.

В Центральном военном округе подчеркнули, что железнодорожные войска выполняют задачи по техническому прикрытию порученных объектов. Кроме того, они восстанавливают, разминируют и заграждают участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наводят переправы через водные преграды.