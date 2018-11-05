2018-11-05T10:14:51+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пьяный мужчина угнал пассажирскую "ГАЗель" и разбил ее

Горе-водителя задержал экипаж ГИБДД
Елена БЛАГИНИНА
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Ночью экипаж ГИБДД заметил пассажирскую маршрутку, петляющую по Сортировке. Судя по стилю вождения, за рулем явно сидел кто-то нетрезвый. Стражи дорожного порядка насторожились и остановили горе-водителя.

Едва открыв дверь "ГАЗели", они поняли: опасения были не беспочвенными. От водителя сильно пахло алкоголем. А, когда они решили проверить документы, стало ясно: авто еще и угнанное!

- Мужчина просто открыл чужую машину и завел ее, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Сейчас мы выясняем, чья эта машина: возможно водитель угнал ее, а возможно - взял у знакомого. Ключи были в замке зажигания.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. Однако, водитель вряд ли сможет просто так отделаться после пьяного угона. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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