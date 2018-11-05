СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-05T09:06:12+03:00

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Сегодня, 5 ноября, в Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Дело в том, что из-за погодных условий возможно сильное налипание мокрого снега на провода, а это, в свою очередь, может привести к авариям на объектах и линиях энергосистем.

- Будьте осторожными на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, -рекомендуют уральцам в ГУ МЧС по Свердловской области. - При эксплуатации электробытовых приборов соблюдайте меры пожарной безопасности.

За функционированием систем жизнеобеспечения населения круглосуточно следит Центр управления в кризисных ситуациях. В случае ЧП специалисты мгновенно придут на помощь. Если вы стали очевидцем ЧП срочно звоните по номерам 101 или 112.