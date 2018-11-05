На Урале мужчина помог полиции задержать преступников

СЕГОДНЯ 08:05 2018-11-05T08:08:17+03:00

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Уралец помог полиции поймать двух преступников: мужчина ехал на автомобиле по улице и увидел воришек, которые пытались вырвать из земли металлические ограждения, расположенные вдоль железнодорожного полотна. Очевидец не стал медлить и тут же набрал "02".

На место примчался наряд инспекторов ДПС ГИБДД - они успели задержать мужчин.

– Они планировали похитить ограждения и сдать их в пункт приема металлического лома, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области. - Деньги молодые люди планировали разделить и потратить на собственные нужды. Они не работают, злоупотребляют спиртными напитками, один из них уже 4 раза привлекался за кражи.

Сейчас горе-преступникам предъявлено обвинение в покушении на хищение чужого имущества (принадлежащего организации), совершенное группой лиц по предварительному сговору. В полиции поблагодарили неравнодушного очевидца, который помог не только предотвратить воровство, но и возможно, более тяжких последствий - при выезде поездов и электричек на "обчищенную" железную дорогу, могло пройзойти серьезное ЧП.