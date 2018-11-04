В Нижнем Тагиле группа школьников осквернила памятник пограничникам

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-04T17:03:29+03:00

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В Нижнем Тагиле полиция разбирается в инциденте с осквернением памятника российским пограничникам, который расположен на аллее в городском парке.

Несколько школьников залезли на монумент и позировали перед объективом камеры, демонстрируя неприличные жесты.

После того, как кадры были обнародованы, в полицию на подростков поступило заявление.

– Изначально обращение поступило в городское управление МВД по Нижнему Тагилу. Проверку поручено провести сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №20, на чьей подведомственной территории располагается парк "Победа". На мой личный взгляд, на такой поступок могли пойти только от недостаточного воспитания в семье и школе подростки, причем в явно неадекватном состоянии, – заявил пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.