На Урал идут первые морозы
На Средний Урал идут первые серьезные морозы: в ближайшите дни столбики термометров опустятся до -13 градусов.
По данным уральских синоптиков, в первой половине недели с 5 ноября на всей территории Свердловской области установятся отрицательные температуры и будет идти снег.
Пик понижения температуры придется на вторник, 6 ноября, когда в столице региона - Екатеринбурге - похолодает до -6 градусов, а на севере области до 13-14 ниже нуля.
В среду в область придет потепление: днем будет около 0 градусов, при этом осадки сохранятся.
Синоптики предупреждают, что на дорогах Урала из-за переменчивой погоды образуется наледь, поэтому автолюбителям и пешеходам необходимо проявлять осторожность.
По сообщениям читателей «Комсомолки» уже сегодня на севере региона идет снег, на границе с Пермским краем устакновился снежный покров, а на дорогах образовалась каша.