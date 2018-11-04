На Урал идут первые морозы

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-04T15:51:16+03:00

Морозы и снег захватят регион на будущей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области похолодает до - 13 градусов

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На Средний Урал идут первые серьезные морозы: в ближайшите дни столбики термометров опустятся до -13 градусов.

По данным уральских синоптиков, в первой половине недели с 5 ноября на всей территории Свердловской области установятся отрицательные температуры и будет идти снег.

Пик понижения температуры придется на вторник, 6 ноября, когда в столице региона - Екатеринбурге - похолодает до -6 градусов, а на севере области до 13-14 ниже нуля.

В среду в область придет потепление: днем будет около 0 градусов, при этом осадки сохранятся.

Синоптики предупреждают, что на дорогах Урала из-за переменчивой погоды образуется наледь, поэтому автолюбителям и пешеходам необходимо проявлять осторожность.

По сообщениям читателей «Комсомолки» уже сегодня на севере региона идет снег, на границе с Пермским краем устакновился снежный покров, а на дорогах образовалась каша.