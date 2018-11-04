В Екатеринбурге ищут крушителя игровых автоматов

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-04T13:44:41+03:00

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В субботу вечером в торговом помещении на остановочном комплексе возле ДК «Лаврова» на Уралмаше нетрезвый мужчина проиграл деньги в легальном игровом автомате, которые в большом количестве расположены в торговых точках Свердловской области.

Как выяснилось, мужчина некоторое время спускал деньги в автомат, периодически выпивая пиво из пластиковой бутылки. Когда деньги закончились, нетревый гость раскачал один из трех автоматов, а потом уронил его. Потом, поругавшись с продавщицей за прилавком, мужчина проделал тоже самое с двумя другими электронными устройствами.

При этом, один из автоматов упал на стеклянный прилавок, отчего тот вдребезги разлетелся. После выплеска эмоций нетрезвый неудачник прихватил свой напиток и спокойно покинул киоск.Теперь его розыском занимается полиция Екатеринбурга.

- Проводится проверка, в рамках которой стражи порядка устанавливают личность злоумышленника, - отметили в пресс-группе городской полиции, уточнив, что пока уголовное дело не возбуждено.