2018-11-04T10:06:40+03:00
Происшествия

На Урале молодого рецидивиста отправили под суд за пьяное побоище в кафе

Мужчине грозит 8 лет лишения свободы
Лев Истомин
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В Свердловской области 23-летний житель Серова отправился под суд за драку, которая произошла в ночь на 6 октября этого гоад в одном из городских кафе уральского городка.

По данным областного Главка, в злополучную ночь мужчина отдыхал в питейном заведении.В какой-то момент у него произошла серьезная ссора с молодым мужчиной.

Оппоненты начали выяснять отношения в кафе, после чего вышли на улицу. Там 23-летний серовчанин избил противника, сломав ему кости лица. В итоге пострадавший с черепно-мозговой травмой без сознания был доставлен в местную больницу.

Нападавшим оказался безработный злостный рецидивист, который уже имел ипроблемы с законом из-за грабежа, драки и хранения наркотических средств.

Следователи, просмотрев записи с видеокамер, возбудили по факту драки уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». мужчине угрозит реальный срок до 8 лет лишения свободы.

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