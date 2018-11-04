Боец UFC переезжает в Екатеринбург, чтобы готовить к поединкам молодежь
Действующий боец сильнейшего мирового промоушена UFC и чемпион лиги M-1 Global Алексей Кунченко переезжает в Екатеринбург, где на базе Академии единоборств РМК будет готовить уральскую молодежь к поединкам.
Кунченко станет неофициальным капитаном команды клуба «Архангел Михаил», в которую вошли несколько известных мастеров смешанных единоборств, включая бойцов UFC Петра Яна, Алексея Олейника, Андрея Арловского, а также Ивана Штрыкова.
Известно, что на базе РМК Алексей Кунченко займется наставничеством молодых коллег.
- Мы рассчитываем, что Алексей станет частью команды, у него серьезный авторитет в мире ММА, он сможет стать наставником для наших молодых ребят, - рассказывает менеджер «Архангела Михаила» Антон Глазырин.
По словам «уральского Халка» Ивана Штыркова, Кунченко способен многому научить даже своих состоявшихся коллег.
- Я уже сформировался как боец, мне сложно донести новые вещи, а у него это хорошо получается. Он умеет давать правильный настрой, - подчеркнул Штырков, слова которого приводит пресс-служба Академии единоборств РМК.