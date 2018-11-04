Боец UFC переезжает в Екатеринбург, чтобы готовить к поединкам молодежь

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-04T09:50:26+03:00

Спортсмен будет тренировать коллег. Фото: скрин с видео тренировки спортсмена в Академии РМК

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Действующий боец сильнейшего мирового промоушена UFC и чемпион лиги M-1 Global Алексей Кунченко переезжает в Екатеринбург, где на базе Академии единоборств РМК будет готовить уральскую молодежь к поединкам.

Кунченко станет неофициальным капитаном команды клуба «Архангел Михаил», в которую вошли несколько известных мастеров смешанных единоборств, включая бойцов UFC Петра Яна, Алексея Олейника, Андрея Арловского, а также Ивана Штрыкова.

Известно, что на базе РМК Алексей Кунченко займется наставничеством молодых коллег.

- Мы рассчитываем, что Алексей станет частью команды, у него серьезный авторитет в мире ММА, он сможет стать наставником для наших молодых ребят, - рассказывает менеджер «Архангела Михаила» Антон Глазырин.

По словам «уральского Халка» Ивана Штыркова, Кунченко способен многому научить даже своих состоявшихся коллег.

- Я уже сформировался как боец, мне сложно донести новые вещи, а у него это хорошо получается. Он умеет давать правильный настрой, - подчеркнул Штырков, слова которого приводит пресс-служба Академии единоборств РМК.