2018-11-03T17:08:39+03:00
Общество

На экраны выходит сериал про лихие 90-е, снятый в Нижнем Тагиле

Всего зрители увидят 11 серий
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Съемки длились около годаСъемки длились около года
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Через считанные дни на экраны выходит сериал, снятый по мотивам романа Алексея Иванова - «Ненастье». Об этом рассказала продюсер уральского писателя Юлия Зайцева. Съемки фильма, действие которого разворачивается в 90-е, начались год назад и часть из них проходила в Нижнем Тагиле. В Танкограде задействовали горно-металлургический колледж, музей-завод и вокзал.

Главный герой фильма - бывший афганец Герман, который однажды резко меняет свою жизнь и жизнь любимой женщины. Мужчина решается достичь «райской жизни» и превращается из спокойного водителя в дерзкого грабителя инкассаторской машины.

- Создан образ страны - брутальной, индустриальной и практически бесчеловечной, и абсолютно гармонична реакция социума на такую среду: а чего ждать иного? Хотя, признаться, всё так вкусно снято, что хочется жить в квартире, где из окна видны дымящие трубы завода, - сказал Алексей Иванов после просмотра.

Режиссером фильма выступил Сергей Урсуляк, а в главных ролях снялись Александр Яценко, Александр Горбатов, Татьяна Лялина и Сергей Маковецкий.

В общей сложности зрители увидят 11 серий. Первая выйдет на канале «Россия-1» 12 ноября в 21:00.

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